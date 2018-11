Syrisches Außenministerium meldet Giftgasangriff auf Aleppo

Der syrischen Regierung zufolge ist die Stadt Aleppo mit Giftgas angegriffen worden. In einem Brief an die Vereinten Nationen sowie die Organisation für das Verbot chemischer Waffen fordert Syriens Außenministerium eine unverzügliche Verurteilung des Vorfalls.

Nach syrischen Angaben wurden bei einem Giftgasangriff auf Wohngebiete in Aleppo am Samstag 107 Zivilisten verletzt. Die meisten Menschen, die Vergiftungen erlitten, seien Frauen, Kinder und Senioren gewesen, heißt es in dem Brief.

Syriens Außenministerium macht dafür nicht näher genannte terroristische Gruppierungen verantwortlich. Denen sei durch andere Länder der Zugang zu chemischen Stoffen erleichtert worden, schreibt das Außenministerium in Damaskus.