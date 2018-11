Anti-russische Proteste in Kiew

Nach Ramm-Aktionen und Schüssen der russischen Marine gegen ukrainische Schiffe im Asowschen Meer kam es in Kiew zu anti-russischen Protesten. Ungefähr 150 Menschen versammelten sich vor der russischen Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt. Maskierte warfen Rauchbomben und andere Gegenstände in Richtung des Botschaftsgebäudes.