Eskalation vor der Krim: Ukraine will Kriegsrecht verhängen

Nachdem ein russisches Kriegsschiff ein ukrainisches vor der Halbinsel Krim gerammt hat, will Präsident Petro Poroschenko das Kriegsrecht in seinem Land einführen. Darüber sollte das Parlament in Kiew in einer Sondersitzung an diesem Montag entscheiden. Bei der Eskalation im Asowschen Meer wurde auch geschossen, Russen kaperten drei ukrainische Schiffe. Laut ukrainischen Medien wurden mindestens sechs Menschen verletzt.