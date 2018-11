May kämpft für EU-Austrittsentwurf

Die britische Premierministerin Theresa May hat im Unterhaus des britischen Parlaments für den Vertragsentwurf zum Austritt aus der Europäischen Union geworben. Am Sonntag hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Länder grünes Licht für das Paket gegeben. Nach Regierungsangaben wird das Unterhaus am 11. Dezember über den Brexit-Entwurf abstimmen.

May erklärte vor den Abgeordneten: „Ich sage dem Parlament mit Gewissheit, dass kein besserer Vertragsentwurf möglich war", so May. „Das Parlament muss sich nun entscheiden. Wir können die Einigung unterstützen, damit der Volksabstimmung gerecht werden und vorankommen, um eine bessere Zukunft mit Verbesserungsmöglichkeiten und Wohlstand für unsere Bürger zu schaffen. Oder das Parlament kann diese Einigung ablehnen und zurück auf Los gehen, denn niemand weiß, was geschehen würde, wenn der Vertragsentwurf nicht durchkommt", betonte sie.