Nach Spionage-Urteil: Brite (31) begnadigt

Der Brite Matthew Hedges ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten begnadigt worden. Der 31-jährige Doktorand, der im Mai auf dem Flughafen Dubai festgenommen wurde, war von einem Gericht in den Emiraten vergangene Woche wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt. Hedges leugnet den Vorwurf der Agententätigkeit.

„In einer Welt wachsender Gefahren erkennen wir an, wie wichtig es für gleichgesinnte Staaten ist, zusammen- statt gegeneinanderzuarbeiten“, so der Sprecher der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. „Als Reaktion auf das Gnadengesuch von Herrn Hedges' Familie und in Anbetracht der traditionell engen Beziehung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich hat seine Hoheit entschieden, dass Matthew Hedges zu den 785 Häftlingen gehört, die entlassen werden sollen. Er darf gehen, wenn alle Formalitäten abgeschlossen wurden."