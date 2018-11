Nasa-Sonde-InSight: Riskante Landung auf dem Mars geglückt

Nach einer fast sieben Monate und 485 Millionen Kilometern langen interplanetaren Reise ist die InSight-Sonde der NASA auf der Marsoberfläche gelandet. Sie überstand die Passage durch die Atmosphäre des Roten Planeten, bestätigte die NASA von ihrem Kontrollzentrum in Pasadena, Kalifornien, aus.

Der 360 Kilogramm schwere Roboter landete nördlich des Mars-Äquators und kann sich nicht fortbewegen. Nach dem Eintritt in die Mars-Athmosphäre war der Roboter mithilfe von Bremsraketen und einem Fallschirm in einem komplizierten Manöver abgesenkt worden.

An seinem Standort sollen die zahlreichen Instrumente an Bord den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen.

Zuletzt hatte die US-Raumfahrtbehörde im Jahr 2012 den Rover Curiosity auf den Roten Planeten gebracht.