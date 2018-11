Jubel bei der Nasa: "InSight" schickt Fotos von Mars

Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise war "InSight" mit einer Geschwindigkeit von fast 20.000 km/h auf die Mars-Atmosphäre getroffen. In den verbleibenden sieben Minuten bis zur Landung konnten die Ingenieure im Nasa-Kontrollzentrum nicht mehr eingreifen und nur noch hoffen das alles klappt.

"Es war eine unglaublich emotionale Erfahrung. Sieben Jahre Arbeit liegen hinter uns- und dann bist du an einem Punkt angelangt, wo man noch genau sieben Minuten hat, um zu überleben - buchstäblich zu überleben- dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben", berichtet Nasa-Manager Tom Hoffman.

"Als erstes werden wir nun den Zustand unseres Raumfahrzeugs beurteilen und dann die Funktionstüchtigkeit der mitgeführten Instrumente. Danach schauen wir uns unseren Landeplatz an- wir wollen uns jetzt das erste Bild genauer ansehen", erklärt Elizabeth Barrett, die Koordinatorin von InSight Science Instruments Ops.

Sobald die Sonde sicher steht, soll im direkten Umfeld die Suche nach passenden Standorten für die mitgebrachten Messgeräte beginnen. Ein Roboterarm soll sie an die optimale Position heben. Ein in Deutschland entwickeltes Gerät, eine Art Marsmaulwurf, soll sich dann bis fünf Meter tief in den Boden bohren. Das 40 Zentimeter lange, spitz zulaufende Gerät wird bis in fünf Meter Tiefe vordringen und dort den Wärmefluss messen. Die Mission will vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen.

Der Marsroboter "InSight" hat einen eigenen Twitteraccount und schickt regelmäßig Neuigkeiten vom Mars.