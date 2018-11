Pappnasen-Protest gegen bin Salman

Zunächst machte der 33-Jährige in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrain und Ägypten Halt, seine zehntägige Auslandsreise ist bin Salmans erster Auftritt auf internationalem Parkett seit dem Mordfall Khashoggi. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hält den Kronprinzen mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Auftraggeber der gewaltsamen Tötung des Journalisten, einem Kritiker des saudischen Königshauses. Khashoggi hatte am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten, wo er getötet wurde.

In Kairo führte bin Salman Gespräche mit Präsident Abdel Fatah al-Sisi. Ägypten und Saudi-Arabien verfügen über enge politische und wirtschaftliche Verbindungen.