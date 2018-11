Forscher He stellt sich Kritik an "Designer-Babys"

Durch die Veränderung des menschlichen Erbguts können potenziell Krankheiten therapiert - oder Erbkrankheiten verhindert werden, doch die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen. Ob die Technik auch Auswirkungen an anderen Stellen des Erbguts hat, ist unbekannt. Zudem wird das veränderte Genom an alle folgenden Generationen weitergegeben.

Die Aufmerksamkeit war ihm auf dem Genomforscher-Kongress in Hongkong sicher: Forscher He Jiankui hat dort seine Arbeit verteidigt.

"Menschheit weder ethisch noch wissenschaftlich dafür bereit"

Joyce Harper vom University College London betont, dass Hes Vorgehen gravierende wissenschaftliche und ethische Einwände hervorrufe: "Besorgniserregender ist das, was wir als "Off-Target-Effekte" bezeichnen, also wenn andere Teile des Genoms betroffen sind und wir wirklich nicht wissen, was das für den zukünftigen Menschen bedeutet. Wir sind weder wissenschaftlich noch ethisch dafür bereit. Es muss eine gesellschaftliche Debatte geben, um zu entscheiden, ob diese wirklich recht phänomenale Methode das ist, was die Gesellschaft will, um zukünftige Kinder zu schaffen."

Chinesische Regierung fordert "unverzügliche Untersuchung" an

Nach dem Bekanntwerden der Geburt genmanipulierter Zwillinge hat Peking eine "unverzügliche Untersuchung" des Vorfalls angeordnet. Fang Gang ist Assistant Professor für Biologie an der NYU Shanghai. Er rechnet damit, dass Hes Experiment wiederholt wird.