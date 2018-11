LionAir: Flugsicherheit "rügt" Sicherheitsverständnis der Airline

Bereits am Vortag hatte es ähnlich massive Probleme mit der Steuerung der praktisch neuen Maschine gegeben. Lion Air hatte erklärt, dass die Probleme vor dem Start am nächsten Morgen behoben worden seien. Die Billig-Fluglinie verzichtete dann darauf, die Maschine sicherheitshalber am Boden zu lassen. Die indonesische Verkehrssicherheitskomission hat Lion Air eine "Überabeitung ihrer Sicherheitsstandards" empfohlen.