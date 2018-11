Seehofer: "Muslime gehören zu Deutschland"

"Muslime gehören zu Deutschland" mit diesem Satz - der für ihn auch eine Kehrtwende bedeutet - hat Innenminister Horst Seehofer die Islamkonferenz in Berlin eröffnet. Er unterstrich zwar Deutschlands christlich-jüdische Prägung, gab sich aber versöhnlich. Er sagte: "Deshalb setze ich darauf, dass wir diesen ehrlichen, offenen, konstruktiven, auch von Toleranz geprägten Dialog zustande bringen. Darum geht es im Wesentlichen auf dieser 4. deutschen Islam-Konferenz: Und meine zentrale Frage ist: Wie können wir einen Islam in Deutschland fördern, der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist?" Und er betonte: "Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie jeder hier in Deutschland."