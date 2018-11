Spanischer Minister zu US-Geschichte: "Mussten nur 4 Indianer töten"

Spaniens Außenminister Josep Borrell hat mit einer Äußerung über die Geschichte der USA für Aufregung gesorgt. Er nahm zusammen mit dem deutschen Chefdiplomaten Heiko Maas an einer Veranstaltung zur Zukunft Europas teil. Die USA seien politisch einiger, da sie nur eine sehr kurze Geschichte hätten, so Josep Borrell. "Sie hatten praktisch keine Geschichte vor ihrer Unabhängigkeit, das Einzige, was sie tun mussten, war vier Indianer zu töten."