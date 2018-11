Ukraine: Das bedeutet das Kriegsrecht

Die Ukraine hat erstmals in ihrer Geschichte als unabhängiger Staat das Kriegsrecht verhängt. Anlass sind die erneuten Spannungen mit Russland. Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch vor der annektierten Halbinsel Krim verweigert. Die drei ukrainischen Schiffe wurden aufgebracht. Es fielen dabei auch Schüsse. 24 Matrosen wurden festgesetzt.