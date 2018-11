Wortgefechte: Putin vs. Poroschenko

Für Präsident Poroschenko war es ein Akt russischer Aggression, für Präsident Putin eine kleine Rangelei auf See.

Bei einer Medienveranstaltung betonte Putin, die Schiffe der Ukraine würden zu Recht in russischen Gewässern im Asowschen Meer festgehalten. In der Ukraine stünden Wahlen an, das Verhalten des ukrainischen Präsidenten sei Wahlkampfgetöse. Selbst auf dem Höhepunkt des Konflikts habe die Ukraine nicht das Kriegsrecht erklärt: