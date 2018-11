Atomstreit mit dem Iran: Salehi setzt auf EU und sagt: "Wir können auch wieder wie früher"

Der Druck seitens der USA auf den Iran steigt. Immer mehr Unternehmen, auch aus Europa, beenden ihre Geschäfte mit dem Iran; zu groß ist die Angst vor Sanktionen durch die USA und zu wichtig ist das transatlantische Geschäft. Doch auch der Iran will Stärke zeigen. Vizepräsident Ali Akbar Salehi malt ein düsteres Bild für den Fall, dass der Atomdeal scheitert – und sucht die Nähe zur EU:

"Wir halten uns an den Atomdeal. Das hat auch die Internationale Atomaufsichtsbehörde zum 13. Mal überprüft. Bisher haben wir nicht gegen unsere Zusagen verstoßen und wir planen auch nicht, das zu tun. Ich als jemand, der in die Verhandlungen eingebunden war, der den Vertrag versteht und ihn im Kontext unseres nationalen Interesses sieht, hoffe zwar nicht, dass dieser Tag kommen wird, aber wenn jemand anweist, den Vertrag aufzukündigen, werden wir unsere Arbeit machen. Dann können wir auch so weitermachen wie früher. Das geht ganz einfach und ist keine leere Drohung."