Salome Surabischwili wird erste Präsidentin Georgiens

In Georgien ist Salome Surabischwili zur Präsidentin gewählt worden. Sie gewann die Stichwahl vor Grigol Waschadse mit knapp 60 Prozent der Stimmen. Beide waren früher Außenminister in Georgien.

"Wir stehen für ein friedliches, geeintes Georgien, in dem alle Bürger gleich sind", so Surabischwili. Man wähle den Dialog mit denen, die nicht für sie stimmten und andere Meinungen vertreten.

Surabischwili ging als unabhängige Kandidatin in die Wahl, wurde aber von der Regierungspartei unterstützt. In der Bevölkerung ist sie nicht übermäßig beliebt. Ihren Wahlsieg könnte sie auch dem Wunsch vieler Bürger verdanken, eine Rückkehr der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili an die Macht zu verhindern. Dieser war wegen Amtsmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Surabischwilis Konkurrent Grigol Waschadse ist ein Verbündeter Saakaschwilis. Er hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs Saakaschwili zu begnadigen. Waschadse bezeichnete die Wahl als beschämend, sprach von der "sogenannten Regierung", die ihre Legitimität verloren habe.

Internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben Georgien dagegen zumindest für die erste Runde einen weitgehend fairen Wahlverlauf bescheinigt.

Surabishwili soll Mitte Dezember vereidigt werden. Es war das letzte Mal, dass die Georgier einen Präsidenten direkt wählen konnten. Mit der Abstimmung trat eine Verfassungsreform in Kraft, wonach künftig ein Wahlmännergremium diese Aufgabe übernimmt. Das Staatsoberhaupt soll zudem nur noch fünf statt sechs Jahre amtieren und überwiegend nur noch repräsentative Aufgaben übernehmen.