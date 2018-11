Erster Zug seit zehn Jahren fährt von Süd- nach Nordkorea

Am Freitag fuhr das erste Mal seit zehn Jahren wieder ein Zug von Süd- nach Nordkorea. An Bord: Eisenbahnexperten, die in den nächsten drei Wochen zusammen mit Fachleuten aus Nordkorea den Zustand der Bahnstrecken prüfen sollen. Es ist eine Geste des guten Willens und der Annäherung, ermöglicht durch eine kurzfristige Aussetzung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea.