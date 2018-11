"Espiritual": Neues Album des portugiesischen Sängers Abrunhosa

Abrunhosa erklärt: "Wir leben in einer Zeit der Mauern, die andere uns aufzwingen. Dabei könnten wir in Zeiten der Liebe leben. Diese beiden Welten existieren gemeinsam. Wir sind Teil dieser Welten, und wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen."

Eine weitere prominente Gaststimme auf Abrunhosas Album kommt von Carla Bruni.

Abrunhosa: "Ich habe mit Carla Bruni in Paris aufgenommen. Sie kam direkt von der Dolce-&-Gabbana-Modenshow in Mailand, und es war sehr interessant, wie rasch sie umschaltete und sich in meinen Dienst als Produzent stellte. Sie hat das Lied mit bewundernswerter Leichtigkeit und in kurzer Zeit eingesungen."