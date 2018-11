Frankreich beschließt symbolisches Verbot der Prügelstrafe

Ohrfeigen, ein Klaps auf den Po oder ein fester Griff in die Haare soll in Frankreich als Erziehungsmethode verboten sein. In der Nacht auf Freitag stimmte die französische Nationalversammlung beinahe einstimmig für den Gesetzesvorschlag der liberalen Partei MoDem, demzufolge körperliche Züchtigung und weitere verbale oder seelische Bestrafungsmethoden verboten werden sollen.