G20: Absagen, Verspätungen und Zweifel

Ankunft in Buenos Aires: Staats- und Regierungschefs, wichtige Politiker und Delegationen sind nach Argentinien gereist, wo am Freitag und Samstag der G20-Gipfel wichtiger Industrie- und Schwellenländer stattfindet. Während sich Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel wegen einer Flugzeugpanne verspätet und ein Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping verpasst, weiß US-Präsident Donald Trump noch nicht so recht, was er mit China anfangen soll:

"Wir sind kurz davor, etwas mit China zu machen", so Trump vorab, "aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Denn derzeit kommen Milliarden um Milliarden an Dollars in Form von Zöllen und Steuern in die Vereinigten Staaten. Ich weiß also wirklich nicht. Aber ich verrate Ihnen etwas: Ich glaube, China will einen Deal. Ich bin einem Deal gegenüber aufgeschlossen. Aber ehrlichgesagt mag ich den Deal, den wir gerade haben."