Gelbwesten vor der EU-Haustür in Brüssel

Nach den Protesten in Frankreich haben Demonstranten in Warnwesten auch in Belgien Straßen blockiert und in Brüssel ein Verkehrschaos verursacht. Mehrere hundert Aktivisten protestierten gegen hohe Steuern und Lebenserhaltungskosten und forderten Aktionen gegen die hohen Treibstoffpreise. Sie blockierten eine wichtige Straßenkreuzung im Stadtzentrum und forderten die Regierung zum Rücktritt auf.

Viele protestierten, einige randalierten. Nach Medienberichten („grenzecho“) wurden etwa 60 Aktivisten wurden festgenommen.