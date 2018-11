Schuldsprüche im Mordfall Cáceres - Urteile am 10. Januar

Über zweieinhalb Jahre nach dem Mord an der prominenten Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres hat ein Gericht in Honduras` Hauptstadt Tegucigalpa sieben Angeklagte schuldig gesprochen. Die Urteile soillen im Januar verkündet werden. Den Männern drohen bis zu 30 Jahre Haft. Berta Cáceres war in ihrem Haus in der Stadt La Esperanza erschossen worden. Ein mexikanischer Umweltaktivist überlebte den mutmaßlichen Anschlag.