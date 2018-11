Soros-Uni in Budapest: Zeit läuft ab, Studenten verwirrt

Die Zeit läuft – gegen die Central European University (CEU) in Budapest. Einen Tag vor dem Ende einer entscheidenden Frist herrscht bei den Studierenden der CEU völlige Unsicherheit über die Zukunft der Universität, die sich unter Druck gezwungen sehen könnte, nach Wien überzusiedeln. Die Studenten verstehen nicht, was mit ihnen passiert und wie es in einem demokratischen Land so weit kommen konnte.

Fridon, CEU-Student aus der Republik Kosovo:

"Es ist eine wirklich traurige Situation. Und das im Jahr 2018 - gegen die akademische Freiheit und gegen die Universitäten, es ist wirklich traurig, was in Ungarn passiert, weil es viele Studenten um die Chance bringt, ihr Studium hier fortzusetzen. Und es geht nicht nur um Universitäten. Die Regierung hat die Geschlechterforschung untersagt - inakzeptabel, was wir da im Bildungsbereich erleben.“

Toni, CEU-Student aus Kroatien:

"Ich habe das Gefühl, dass die CEU versucht, alles zu tun, um eine Vereinbarung zu treffen, aber ich bin relativ skeptisch, ob das passieren wird, nach allem, was wir wissen. Und wir bekommen natürlich nur eine Seite der Informationen. Ich weiß es nicht, ich meine nein."