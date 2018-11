Überraschung: "Gelbe Weste" begrüßt Macron zum G20-Gipfel

Eines hatte der französische Präsident Emmanuel Macron bestimmt nicht erwartet: Dass er bei seiner Ankunft in Buenos Aires, rund 11.000 Kilometer von zu Hause entfernt, von einem Mann mit einer gelben Warnweste begrüßt wurde. Der französische Staatschef ist derzeit auf dem G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt zu Gast.

Wenige Minuten nach seiner Landung, als sich die Tür seines Flugzeugs öffnete, wurde er von einem Flughafenmitarbeiter mit einer gelben Sicherheitsweste mit einem Handschlag begrüßt. Das dürfte nicht gerade positive Erinnerungen hervorrufen - zuletzt hatten die "Gilets Jaunes", Aktivisten in gelben Warnwesten - in Frankreich gegen hohe Benzinpreise protestiert.

Es ist anzunehmen, dass der Flughafenangestellte die Weste wegen der Vorschriften trug, dennoch kursierten in den sozialen Medin zahlreiche Bilder der Empfangsszene am Flughafen.

"Wegen der Verspätung des argentinischen Vize-Präsidenten musste dieser Flughafenmitarbeiter Macron in Empfang nehmen. Und dann mit einer gelben Warnweste - besser geht's nicht!" schreibt dieser Nutzer auf Twitter.

"Die "Gelben Westen" lassen Macron nicht in Ruhe... Kaum kommt er in Argentinien an, wird er von einem MAnn in gelber Wester begrüßt", schreibt dieser User:

"Ein Bild aus Argentinien: Macron und die gelbe Weste von Buenos Aires: "Ein diplomatischer Horror" kommentiert "Courrier inter":