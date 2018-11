Universität droht mit Abzug aus Ungarn

Die Universität bietet seit 26 Jahren in Budapest Postgraduierten-Studiengänge an. Dazu Eva Fodor, von der Central European University:

"Leider sieht es so aus, als ob die Regierung beschlossen hat, keine Vereinbarung mit dem Staat New York zu unterzeichnen. Darüber wurde bereits verhandelt. Dies könnte unsere Existenz weiterhin garantieren. Sollte diese Vereinbarung nicht zustande kommen, wird die Universität ihre Betriebserlaubnis zum 1. Januar verlieren. Dies wäre das erste Mal, dass so etwas geschieht, dass eine Universität, die legal arbeitet und eine exzellente akademische Einrichtung ist, gezwungen wird ein Land der Europäischen Union zu verlassen".

Die Universität ist Ministerpräsident Viktor Orban wegen des dort herrschenden liberalen Geistes ein Dorn im Auge.

Ihrem aus Ungarn stammenden Gründer, dem Holocaust- Überlebenden George Soros, wirft Orban vor, eine Flüchtlingszuwanderung nach Europa zu unterstützen.

Die Regierung hatte 2017 ein Gesetz durchgesetzt, das neue Auflagen für Universitäten schuf, die von Ausländern betrieben werden.