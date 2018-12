Ein bewegtes Leben: Trauer um George H.W. Bush (1924-2018)

George Herbert Walker Bush ist an seinem 75. Geburtstag dick eingepackt in einen Schutzanzug, trägt Helm und sitzt in einem Kleinflugzeug. Mit einem Tandemsprung feiert er seinen Ehrentag. Er wolle es dieses Mal besser machen als bei seinem ersten Sprung 1944, sagte er. Damals war er als junger Pilot der US-Armee über dem Pazifik abgeschossen worden. Bush war der letzte Präsident der Vereinigten Staaten, der noch im zweiten Weltkrieg gedient hatte.