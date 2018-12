Gelbwesten blockieren Frankreichs Straßen

Die Gelbwesten haben am Samstag nicht nur in Paris demonstriert. Auch in anderen Regionen Frankreichs haben sie erneut den Straßenverkehr lahmgelegt. So wie hier am Frejus-Tunnel zwischen Frankreich und Italien. Die Auswirkungen reichten bis ins Nachbarland. Stundenlanger Stau und gereizte Stimmung bei Autolenkern und LKW-Fahrern.