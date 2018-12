Heißer Samstag: Wieder Tränengas auf den Champs-Elysées

Schon gegen 9 Uhr morgens haben die Protestierenden versucht, eine Straßensperre zu durchbrechen. Die Sicherheitskräfte antworteten mit Schlagstöcken und Tränengas .Schon am Vormittag wurden zahlreiche Personen festgenommen.

In Paris haben die Krawalle schon am Samstagmorgen begonnen. Es kam zu Ausschreitungen ziwischen Demonstranten - den sogenannten "Gelben Westen" -, die seit dem 17 November gegen die Erhöhung der Spritpreissteuern protestieren. Die Protestbewegung hat den zweiten Samstag in Folge zu nationalen Aktionen - auch in der Hauptstadt - aufgerufen.

Die Schäden vom vergangenen Samstag wurden allein, was öffentliche Einrichtungen wie Ampeln und Mülltonnen betrifft, auf eine Million Euro beziffert.

Viele Geschäfte sind geschlossen. Die meisten Schaufenster sind durch Kartons geschützt. Jounralisten sprechen davon, dass die Läden wie Bunker aussehen. Viele Besitzer von Restaurants hatten sich in der vergangenen Woche über die Schäden beklagt. Es hatte brennende Barrikaden und stundenlange Krawalle gegeben.

Die Gegend war an diesem 1. Adventswochenende seit 6 Uhr morgens für den Autoverkehr gesperrt. Alle, die zu Fuß auf die Champs-Elysées wollten, sollten ähnlich wie an Flughäfen kontrolliert werden. Alle Metrostationen auf der Prechtstraße waren an diesem Samstag geschlossen.

In den vergangenen Tagen hatte es die ersten Gespräche zwischen Vertretern der "Gelben Westen" und der Regierung gegeben. Dabei hatte Präsiident Emmanuel Macron angekündigt, dass er an den Steuererhöhungen, die Teil seines Plans gegen den Klimawandel sind, festhalten will. Dennoch wollte er einen Dialog mit den Demonstranten angekündigt.

Auf Twitter gibt es zahlreiche Videos und Fotos der Ausschreitungen.