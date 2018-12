Kriegsrecht und Einreiseverbot: Der Ukraine-Konflikt trifft auch Familien

Nach dem Einreiseverbot für russische Männer in die Ukraine sind laut den Bewohnern der Grenzgebiete auch viele Familien getrennt. An den Grenzübergängen wie hier in Hoptivka warten Menschen auf Familienangehörige mit russischem Pass. Russen im Alter von 16 bis 60 Jahren dürfen vorerst nicht mehr ins Land. Die Regierung in Kiew befürchtet, dass sie sich zu privaten Armeen zusammenschliessen könnten.