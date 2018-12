Macron warnt Gelbwesten: "Ich werde Gewalt nie akzeptieren"

Es ist das dritte Wochenende in Folge, an dem Tausende Menschen der Protestbewegung «Gelbe Westen» ("gilets jaunes") in Frankreich demonstrierten. Im ganzen Land zählte das Innenministerium am Samstag nachmittag 75.000 Demonstranten - in Paris, in der Gironde, in Brest, Toulouse, Montpellier, Lille und Marseille.

In der französischen Hauptstadt waren es bis Samstagmittag nach Angaben von Ministerpräsident Edouard Philippe etwa 5.500. Ihnen standen laut Innenminister Christophe Castaner („Le Monde“) 4.600 Polizisten gegenüber, mindestens 110 Menschen wurden

nach Medienangaben („Le Monde“) verletzt, 270 festgenommen.