Nach "Gelbwesten"-Randale: Macron startet Krisentreffen

Zuvor hatte Präsident Emmanuel Macron mit Innenminister Christophe Castaner den Triumphbogen besucht. Sie hielten am Grabmal des Unbekannten Soldaten inne – Arbeiter in weißen Schutzanzügen entfernten gerade noch gesprayte Botschaften wie „Macron démission“ – „Macron Rücktritt.“

Nach dem von manchen so genannten « Schwarzen Samstag » mit gewalttätigen Ausschreitungen rund um Demonstrationen der sogenannten „Gelbwesten“ ist die französische Regierung zu einem außerplanmäßigen Krisentreffen zusammengekommen – sie erwägt nach den schweren Krawallen in Paris die Verhängung des Ausnahmezustands.

Sebastien Granier, Besucher aus Avignon:

"Ich bin nicht reich, ich stecke jeden Monat 400 Euro in denTank. Ich wohne in Südfrankreich, in Avignon. Ich unterstütze die Gelbwesten, bei uns sind sie friedfertig. Wenn ich im Stau stecke,trage ich das mit Geduld, weil ich finde, dass das positiv ist. Aber was sie hier machen, hat nichts Positives. Es schadet der Bewegung."