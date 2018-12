Paris: Schlimmste Proteste seit Mai '68

Während sich Präsident Emmanuel Macron am Triumphbogen an den Champs-Elysées ein Bild der Lage nach den Krawallen vom 1. Dezember machte, spricht nicht nur die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hildalgo, von den schlimmsten Protesten in der französischen Hauptstadt seit Mai 1968. Es sei zu unglaublichen Szenen der Gewalt gekommen, die Bewohner und Geschäftsleute traumatisiert haben, sagt Hidalgo im Interview mit Le Parisien.

Die traurige Bilanz des Samstags der Proteste gegen die höhere Spritpreissteuer am 1. Adventswochenende: 133 Verletzte - davon 23 Sicherheitskräfte -, 378 Personen - davon 33 Minderjährige - waren auch am Sonntagabend noch in U-Haft.