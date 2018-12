Soros-Uni: Wir wurden rausgeworfen

Im Streit um die Zukunft der Central European University in Ungarn kommt Bewegung. Die vom US-Milliardär George Soros gegründete Hochschule wird ab dem Wintersemester 2019 Schritt für Schritt von Budapest nach Wien umziehen. Studienanfänger müssen sich ab September des kommenden Jahres in Österreich einschreiben. Die älteren Semester studieren in Ungarn zu Ende.