Drei Astronauten heben erfolgreich zur ISS ab

Zwei Monate nach dem Fehlstart einer Sojus-Rakete sind drei Astronauten am Montag planmäßig zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Amerikanerin Anne McClain, der Russe Oleg Kononenko und der Kanadier David Saint-Jacques hoben um 17:31 Ortszeit in einer Sojus Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.