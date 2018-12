Hohoho! Vorsicht, Weihnachtsmänner auf Skiern!

Es war eine regelrechte Lawine an Weihnachtsmännern, die in Maine die Pisten herunterbretterte.

Rund 300 rot bemäntelte Männer und Frauen nahmen in Newry am "19. Santa Sunday"-Skifahren teil, etwa 80 Kilometer nordwestlich von Portland. Obwohl es anfangs etwas regnete, hatten sich noch nie so viele sportliche Weihnachtsmänner am Charity-Rennen beteiligt.

Der Dresscode: ein weißer Bart, eine rote Mütze und ein rotes Outfit. Jeder Santa Claus musste zudem 20 Dollar spenden. Das Geld fließt in Schulprogramme und Freizeitangebote für Kinder in Maine.

Hohoho, tönt es ins Tal!