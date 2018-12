Kamerun: Wie Drohnen künftig Giraffen schützen

Experten der Zoologischen Gesellschaft Bristol im Wettlauf gegen die Zeit: Die Gesellschaft setzt sich dafür ein, die Zukunft der Kordofan-Giraffe zu sichern, die kürzlich auf die Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als "besonders gefährdet" gesetzt wurde.

Drohnen sollen Giraffen schützen

Tierschützer haben immer wieder den Einsatz von Drohnen in freier Wildbahn kritisiert - die von ihnen ausgehenden Geräusche störten die Tiere. Der Bénoué-Nationalpark in Kamerun will nun genau diese Technik einsetzen, um seine seltene Giraffen-Unterart zu schützen.