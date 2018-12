Klimawandel schon jetzt "eine Frage von Leben und Tod"

Die 24. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Kattowitz hat begonnen. Sie wird bis zum 14. Dezember dauern und fast 30.000 Vertreter aus der ganzen Welt nehmen daran teil. Darunter auch Regierungschefs und Minister für Umwelt- und Klimafragen. Polen hat bereits zwei Klimakonferenzen organisiert, 2008 in Poznan und 2013 in Warschau.

Die Konferenz begann mit dringlichen Worten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres: "Wir sind in Schwierigkeiten. Wir sind in großen Schwierigkeiten mit dem Klimawandel. Der Klimawandel ist schneller als wir, und wir müssen früher als später aufholen, bevor es zu spät ist. Für viele Menschen, Regionen, sogar Länder ist es bereits eine Frage von Leben und Tod."

Auf Twitter hielt Guterres außerdem die Regierungschefs der Länder dazu an, "politischen Willen und mutige, weitsichtige Führung" zu beweisen.

Extreme Wetterbedingungen als Folge des Klimawandels trafen dieses Jahr viele Länder. Nicht nur der Hitzesommer in Deutschland bleibt in Erinnerung. Vor allem in Kalifornien mussten die Menschen erst mit Bränden, danach mit Überschwemmungen zurechtkommen. Auch in Italien wateten die Menschen durch Fluten.