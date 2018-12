Getötete 17-Jährige: Verdächtiger gesteht

Am Sonntag fand die Polizei die Leiche

Der Verdächtige habe bei seiner Vernehmung ausgesagt, dass er das Opfer am Freitagabend kennengelernt habe. Sie seien zusammen in einer Kneipe gewesen. Später habe die 17-Jährige ihn in die städtische Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin begleitet, in der er wohnte. Dort sei es in der Nacht zum Samstag zu einem Streit gekommen. Der Mann sei dabei gewalttätig geworden. Genauere Angaben zu den Tatumständen wollte der Sprecher nicht machen, es sei aber keine Waffe benutzt worden.