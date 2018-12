Digitalsteuer in der EU-Kommission gescheitert

Die zügige Einführung einer Steuer für große Digitalkonzerne wie Facebook oder Google in Europa ist vorerst gescheitert. Die EU-Finanzminister in Brüssel konnten sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen.

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, für große Digitalunternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro drei Prozent Ertragssteuer zu erheben. Schätzungen zufolge zahlen Digitalfirmen nur halb so viele Steuern wie klassische Unternehmen, da sie oftmals keine versteuerbaren Firmensitze haben oder ihre Geschäfte in Ländern mit günstigen Bedingungen bündeln. EU-Beschlüsse in Steuerfragen müssen einstimmig getroffen werden. Das macht Einigungen besonders schwierig.