Nacht der Holocaust-Überlebenden

"Mein Ziel war, dass die Leute wissen sollen, was war, und sie sollen alles machen in ihrem Leben, dass solches nicht mehr sein soll" (Asia Gorman)

Überlebende des Holocausts werden zum zweiten Mal bei der „International Holocaust Survivors Night“ geehrt, nicht nur in Berlin sondern weltweit - in Metropolen wie New York, Jerusalem und Moskau. Die Veranstalter wollen mit dem Event nicht nur zeigen wie wichtig es ist, dass dieses dunkle Kapitel der Geschichte nie vergessen wird, sondern auch erklären, wie schwer das Leben für viele Holocaust-Überlebende auf der Welt ist. Nach Angaben der Jewish Claims Conference leben etwa 4 % der weltweit 400.000 Überlebenden in Armut.