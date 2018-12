Wer sind die Gelbwesten und was wollen sie?

Schriftgrösse Aa Aa

Französische Sicherheitskräfte hatten es schwer, die Demonstranten am Wochenende zu kontrollieren, die in den nobelsten Vierteln von Paris Chaos anrichteten, Autos in Brand steckten, Geschäfte und Cafés plünderten. Es heißt, das waren die schlimmsten Unruhen, die die Hauptstadt seit den Studentenprotesten von 1968 erlebt hat.

Keine Steuer der Welt verdient es, die Einheit der Nation zu gefährden Édouard Philippe Ministerpräsident Frankreich

Die Bewegung "gilets jaunes", auf Deutsch 'gelbe Westen', begann am 17. November in den sozialen Medien und ist seither zu einem breiten Protest gegen soziale Ungleichheiten geworden. Doch wer beteiligt sich daran? Und was steckt noch dahinter, abgesehen von der Unzufriedenheit über die Benzinsteuer? Euronews hat Antworten.