Lokale Wirtschaft bekommt Gelbwesten-Protest zu spüren

5 Tage nach den Ausschreitungen am Rande der Gelbwesten-Proteste sind die Spuren an einigen Stellen noch zu sehen. In Bourg-en-Bresse, im Zentrum Frankreichs, wurde das Gitter der Präfektur letzten Samstag teilweise zerstört. Viele Händler mussten ihre Geschäfte schließen.