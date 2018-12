Proteste in Frankreich: Wut auf die Elite

Schriftgrösse Aa Aa

Auch in Lille, im Norden Frankreichs, protestieren die Gelbwesten. Manche von ihnen haben die Nacht in ihrem Protestcamp am Kreisverkehr am Rande der Stadt verbracht. Einer von ihnen erklärt:

"Die Gelbwesten repräsentieren das Volk - es wird eine Partei geben, da bin ich mir sicher. Man muss das Volk doch anhören. Es reicht, dass immer nur die von den Eliteschulen regieren; die nicht wissen, was wir, die normalen Menschen, fühlen.

Das Volk, das früh aufsteht und hart arbeitet. Oder Menschen mit Behinderung, denen man nicht hilft, die man alleine lässt. Mir reicht's. Was wir jetzt brauchen sind Repräsentanten, die in unserer Situation sind." Unsere Korrespondentin Annelise Borges verbrachte die Nacht bei den Demonstranten in ihrem Protestcamp.