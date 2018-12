Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt

Bei Razzien gegen die Mafiaorganisation Ndrangheta haben Ermittler weltweit 90 Verdächtige festgenommen. Es wurden Gebäude in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien durchsucht. Allein in Deutschland nahm die Polizei 14 mutmaßliche Mafiosi fest. Ihnen werden unter anderem Geldwäsche und Drogenhandel vorgeworfen.

440 deutsche Ermittler im Einsatz

An den Operationen seien rund 440 deutsche Beamte beteiligt, sagte Christian Hoppe, Leitender Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes (BKA): „Ja, die Ndrangheta ist in Deutschland angekommen, spätestens jetzt. Und zentraler Verdacht dabei ist, dass die Ndrangheta den Handel und die Versorgung Deutschlands mit Rauschgift betreibt und die dadurch illegal erworbenen Mittel wieder investiert in Logistikeinrichtungen – zum Beispiel in Restaurants.“