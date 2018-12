Zwei neue Bundesratsmitglieder für die Schweiz

Bern (dpa) - Eine Juristin und eine ehemalige Dolmetscherin rücken in die Schweizer Regierung auf. Beide Parlamentskammern wählten am Mittwoch Viola Amherd (56) und Karin Keller-Sutter (54) in das Kollegialgremium, den Bundesrat, der die Regierung bildet. Sie übernehmen ihre Ämter am 1. Januar. Welche Ressorts sie künftig betreuen, entscheiden der Bundesrat in den kommenden Wochen.