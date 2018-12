CDU: Wer tritt in Merkels Fußstapfen?

CDU/CSU IM GESPRÄCH

Kurz vor dem Wechsel an der CDU-Spitze hat in Deutschland die Christdemokratie in der Wählergunst deutlich zugelegt. Im neuen ARD-Deutschlandtrend gewinnen CDU und CSU vier Prozentpunkte dazu und kommen in Deutschland zusammen auf 30 Prozent. Die CSU tritt nur in Bayern an, die CDU nur in den übrigen 15 Ländern.