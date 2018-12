Flüchtlingsschiff Aquarius: MSF und SOS Méditerran´ee wollen Aktivitäten einstellen

Die Mission des seit Wochen festgesetzten Flüchtlingsrettungsschiffs "Aquarius" im Mittelmeer wird beendet. "Die Einstellung des Betriebs der 'Aquarius' war eine äußerst schwierige Entscheidung", erklärte am Donnerstag der Geschäftsführer der Hilfsorganisation SOS Méditerranée, Frédéric Penard. Der Schritt solle es ermöglichen, den "Einsatz auf See so schnell wie möglich wieder aufzunehmen". SOS Méditerranée bemühe sich bereits um ein neues Schiff.