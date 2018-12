"Ich kann, ich will und ich werde" - auf Kramp-Karrenbauers (CDU) Spuren im Saarland

Irena Ziegler

Irena Ziegler, Taxifahrerin:

„Sie ist immer sehr freundlich, wenn sie einkaufen geht. Sie war sehr oft im Wasgau- Verbrauchermarkt, wo ich sie gesehen habe. Und wenn sie so rumläuft: Immer normal, wie jeder andere auch.“

Peter Müller, CDU Püttlingen:

„Sie ist eine geradlinige Frau, wie man das so sagt. Aber sie ist auch eine ehrliche Person."

Josef Hering, Püttlinger Bürger:

"Sie wird zu mächtig. Sie will zu mächtig werden. Ich finde es nicht so gut."

Kramp-Karrenbauer ist Merkels bevorzugte Kandidatin für die Übernahme des CDU-Vorsitzes. Sie wird manchmal sogar als Mini-Merkel karikiiert. Das heißt allerdings nicht, dass sie unbedingt immer auf Merkel-Linie liegt.

Daniel Kirch, Chefkorrespondent Landespolitik der Saarbrücker Zeitung:

„Sie kommt aus einem sozial- katholischen Milieu in Püttlingen, aus dem Bergarbeitermilieu. Und ist zugleich in gesellschaftlichen Fragen – Migration, Lebensschutz, Integration, beim Thema „Ehe für alle“, also gleichgeschlechtliche Ehe - ist sie konservativ. Sie hat allerdings auch in der Gesellschaftspolitik mitunter sehr liberale Ansichten, wenn es beispielsweise um Frauenrechte geht."

Jona Källgren, Euronews:

„Die CDU-Delegierten werden am Freitag in Hamburg abstimmen. Und dann werden wir wissen, ob das kleine Püttlingen hier die Heimatstadt der nächsten CDU-Votrsitzenden ist.“

