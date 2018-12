Annegret Kramp-Karrenbauer ist Merkel-Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende

Die derzeitige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst Bundeskanzlerin Angela Merkel als Parteichefin ab. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen den ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch.