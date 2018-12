Die Stadt Friedberg im deutschen Bundesland Hessen ist stolz auf ihre Geschichte - und für diese steht nicht nur eine beeindruckende Burganlage, sondern auch der Elvis-Presley-Platz. Dort gibt es jetzt auch die passenden Ampelmännchen: Der King of Rock 'n' Roll in bekannten Posen.

Elvis leistete in Friedberg von 1958 bis 1960 seinen Wehrdienst in der US-Armee. Sein Erbe lebt: Schaltet die Ampel in Friedberg auf Grün, darf die Straße gerne mit Hüftschwung überquert werden, und auch bei Rot regelt Elvis den Verkehr.